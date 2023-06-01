【競馬人生劇場・平松さとし】先週のオークスは、今村聖奈騎手が日本人女性騎手として史上初となるJRA・G1制覇を成し遂げた。パートナーはジュウリョクピエロ。父は3冠馬にしてG1・6勝を挙げ12、13年には2年連続で凱旋門賞（G1）2着と世界を沸かせた名馬オルフェーヴルだ。そのオルフェーヴルで11年の日本ダービー（G1）を制したのが池添謙一騎手だった。後に池添騎手は、戴冠までの道のりをこう振り返っている。「（管理す