楽天は28日、オスカー・ゴンザレス外野手（28）に契約を解除すると通知し、ウエーバー公示の手続きを取ったと発表した。右打ちのゴンザレスは昨季途中にパドレスから加入し、53試合で打率・229、4本塁打、19打点をマーク。2年契約最終年の今季は3試合の出場にとどまっていた。支配下選手が上限いっぱいの70人から69人となり、石井一久GMは「チーム編成をもう一回、動かしていくためにこういう運びになった」と説明した。