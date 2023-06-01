◇サッカー日本代表国内合宿（2026年5月28日）サッカー日本代表は28日、千葉市内で合宿を再開した。遠藤が壮行試合アイスランド戦での実戦復帰へ、強い意欲を見せた。所属するリバプールで実戦復帰しないまま、代表に合流となったが「アイスランド戦を100％でやる気持ちでいる。頑張ります」と意気込んだ。2月11日のサンダーランド戦で左足の甲を負傷し同下旬に手術を受けたが、懸命なリハビリを経て順調に回復。この日