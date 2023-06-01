日本相撲協会は２８日、東京・両国国技館で理事会を開き、旧宮城野部屋力士の伊勢ケ浜部屋への預かり解除を決定した。全員が伊勢ケ浜部屋の所属となる。前宮城野親方（元横綱白鵬）の不祥事による措置から２年が過ぎ、昨年６月に白鵬氏が協会を退職して１年間、部屋再開を望む申し出がなかったため。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「変わらず今まで通り頑張りたい」と話した。旧宮城野部屋が完全消滅し、伊勢ケ浜部屋に吸収