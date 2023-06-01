◇サッカー日本代表国内合宿（2026年5月28日）サッカー日本代表は28日、千葉市内で合宿を再開した。長友がW杯で導入されるスローインの5秒ルールを想定した練習に取り組んだ。故意に再開を遅らせているとみなされた場合、主審が5秒のカウントダウンを始め、違反すると相手ボールになる。「5秒は結構早いので周りの選手たちの準備がかなり必要。相手も5秒以内に投げないといけない。早く準備する意識で攻守ともにやりたい」