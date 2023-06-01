首都直下地震の発生に備え、国や自治体による減災の取り組みをまとめた政府の「緊急対策推進基本計画」の改定案が28日、判明した。最大約1万8千人と想定する死者数は、今後10年間で半数以下に減らすことを目指す。建物火災の犠牲者が多いとされるため、感震ブレーカーと呼ばれる発火防止器具の普及を加速し、現状で20％程度の設置率を「おおむね設置」に拡大する。計画改定は2015年以来。政府が25年12月に公表した最新の被害想