Ｋ−１元３階級制覇王者の武尊（３４）が２８日、東京・後楽園ホールで開催されたキックボクシングイベント「ＧＯＡＴ」で引退セレモニーを行った。駆けつけた元プロレスラーの武藤敬司（６３）から「引退試合も見たけど、パワーがあり余っているね。プロレスやんない？」と勧誘され「考えておきます」と苦笑い。「僕もこれからの格闘技界を陰ながら全力で支えていきたい。格闘技最高！」とあいさつし、別れの１０カウントゴン