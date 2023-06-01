報道陣は1時間超待機も…選手の会見は急遽中止日本バレーボール協会（JVA）は28日、男子日本代表にメンバー登録されていたミドルブロッカーの佐藤駿一郎が薬物所持の容疑で同日逮捕されたことを発表した。本来この日に予定されていた2026年度男子日本代表のキックオフ記者会見は急遽中止に。代表選手の前向きな言葉が聞けるはずだったが、不祥事によって協会にも報道陣にも予想できない一日となった。「こんな状況になるとは……