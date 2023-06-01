セ・パ交流戦プロ野球交流戦・巨人―ソフトバンク戦が27日に行われた。始球式には女優・池田エライザが登場。橙魂ユニホームでマウンドに上がり、試合前の東京ドームを盛り上げた。髪をポニーテールにまとめて登場した池田。オレンジのユニホームをまとい、マウンド上で深々と頭を下げてから投球した。ボールは右打者の背後へ。ストライク投球はならず、直後に“やっちゃった”と右手で口元を抑えるような仕草を見せたが、笑顔