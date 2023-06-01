女優・今田美桜のキュートな姿にファンはもん絶！透き通る肌にもくぎ付けになった。今田が所属する「コンテンツ・スリー」の公式インスタグラムが２９日までに更新され、「『今田美桜スペシャルイベント２０２６』オリジナルグッズ撮影のオフショット」を投稿。「初のアクリルスタンドやＥＣ限定でフォトブックも販売中です」と呼びかけた。様々な衣装で撮影した写真をアップ。頭にカラフルな花のコサージュをつけ、黒いキャ