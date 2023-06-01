「広島３−６ロッテ」（２８日、マツダスタジアム）ロッテ・広池が６回２失点の好投で２勝目を挙げた。「サインを間違えました」と反省しつつ「それ以外は自分のボールを投げられた」とうなずいた。北別府さん以来の都城農出身のプロ野球選手で異名は“北別府２世”。広島での勝利に「北別府さんが所属していたカープに縁があって投げることができて、そこで勝てたので。またこれから勝っていきたいです」と２１３勝投手の背