デイリースポーツの記録担当がプロ野球のさまざまな記録をひもとく新企画「記録の向こう側」（随時掲載）がスタート。今回は複数の守備位置で球団最多出場を果たした選手を取り上げる。◇◇衣笠祥雄は１９６５年に広島へ入団した。京都・平安時代は捕手。１年目には１８試合でマスクをかぶった。翌年には一塁手にコンバートされる。６８年には１２７試合に出場し、２１本塁打と頭角を現した。うち１２３試合で一塁を守