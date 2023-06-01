春の最強マイル王決定戦「第76回安田記念」の1週前追い切りが28日、東西トレセンで行われた。ドラゴンブースト坂路4F51秒3〜1F12秒2（藤野師）予定通りの追い切りができました。元々、精神的にも肉体的にも凄く幼くて、緩やかに成長曲線を描いて来られました。いい状態で臨めそうです。