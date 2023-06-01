「関西学生野球、立命大７−１同大」（２８日、わかさスタジアム京都）最終節の２回戦１試合が行われ、立命大が同大を７−１で下し、１勝１敗とした。今秋ドラフト候補の立命大・西野啓也捕手（４年・高知）は打撃とリードで勝利に貢献。立命大の先発・高橋大和投手（３年・社）は１失点完投した。西野が４安打１打点と固め打ちした。三回は先頭で中前打を放ち、先制の起点に。以降も中前打、左前打、適時左前打と止まらず、