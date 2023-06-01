春の最強マイル王決定戦「第76回安田記念」の1週前追い切りが28日、東西トレセンで行われた。ウォーターリヒトCWコース6F82秒4〜1F11秒1（石橋師）普段、時計が出るタイプではないが（メイショウタバルに）食らいついていた。動きは問題ないし、あんなに動くとは。2週間、短期放牧に出したので、その効果があれば。