「巨人４−８ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）２５日に支配下登録された巨人・ティマが初打席で豪快な打撃を披露した。六回２死二塁で代打として登場。ヘルナンデスのスライダーをとらえ、右中間へ打ち返した。ヒット性の当たりは周東の好捕に阻まれたが橋上監督代行は「非常にいい打撃を見せてくれた。ＤＨで起用する可能性はある」と、２９日からの日本ハム戦での起用も示唆した。