２９日の日本ハム戦に先発する巨人・井上が２８日、静かに闘志を燃やした。前回登板の阪神戦（２２日）では１０安打７失点を喫して４回で降板した。打たれても淡々とする姿に杉内投手チーフコーチから苦言を呈されており「もっとバッターに向かっていく姿勢だったり、アウトを取りにいく貪欲さとか、一生懸命やればいいかなと思います」と話した。