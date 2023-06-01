【見たこともない景色（5）】今の時代ふさわしい表現ではないが、それでもあえて使いたい。ロブチェンを管理する杉山晴師はおとこ気にあふれている。武宏平厩舎の助手時代に携わった09年菊花賞馬スリーロールスは同年有馬記念のレース中に故障し競走中止。その後、このケガが原因で引退した。「人間って悪いことは忘れてしまうので。自分への戒めです」と今もなお、ロールスの名をメールアドレスに残す。16年の開業時に「誰かの