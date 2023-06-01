亡きオーナーへの感謝の思いを胸に管理馬を晴れ舞台に送り出す。開業18年目の牧浦師はメイショウハチコウで2年ぶり2度目のダービー出走（前回は24年エコロヴァルツ8着）となる。メイショウの冠名で親しまれた松本好雄さんが昨年8月29日に死去。その前週23日に個人馬主として史上初のJRA通算2000勝を達成した。今もなお、その存在感を牧浦師はしみじみ感じている。「本当に凄い方。周りの方々を大事にされ、客観的に見ても馬主