サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表が２８日、千葉市内で練習した。２月に手術を受けた主将のＭＦ遠藤航（３３）＝リバプール＝が合流した。オランダ１部リーグ得点王のＦＷ上田綺世（２７）＝フェイエノールト＝も意気込みを語った。２７日の休養日を挟んで練習を再開し、１６選手がパス回しやミニゲームなどを行った。日本人初のオランダリーグ得点王にも輝いた上田は自信と風格を引っさげ、Ｗ杯へ挑む。前回カタ