◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）グラブで口を覆い、フラストレーションをはき出した。田中将が先発で５回５安打３失点。勝利投手の権利を持って降板したが、求める結果とは程遠く「やっぱり５回。２アウトからつながれて、もったいなかった。そこで台なしになった。後ろの投手にしんどい場面でバトンを渡すことになってしまった」と猛烈に悔しがった。直後の６回に中継ぎが逆転