◆米大リーグホワイトソックス―ツインズ（２８日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が２８日（日本時間２９日）、本拠地・ツインズ戦に「２番・一塁」で先発出場。４点リードの７回先頭で迎えた第４打席で、昨季までドジャースでワールドシリーズ連覇に貢献した左腕バンダから四球を選んで出塁した。５点リードの４回１死二塁では遊撃と左翼の間にポトリと落ちるラッキーな