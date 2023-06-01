「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）日本ハムが交流戦開幕３連勝を飾り、勝率５割に復帰した。新庄剛志監督（５４）は監督就任５年目で古巣・阪神相手に初の３連勝。九回には小技を駆使する執念の采配で貴重な追加点をもぎ取るなど、慣れ親しんだ甲子園で“新庄野球”を存分に披露した。年々成長していくチームの姿を、結果で示してみせた。古巣の阪神相手に、かつての本拠地・甲子園でのスイープ。新庄監督は「デ