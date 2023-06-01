「ＤｅＮＡ３−１オリックス」（２８日、横浜スタジアム）ハマスタに万雷の喝采が降り注いだ。１点を追う七回１死一、二塁。代打・京田はフルカウントから低めのフォークに食らいつくと、目の覚める打球が右翼席に飛び込んだ。値千金の逆転３ランに「打った自分が一番びっくりしています」と興奮を隠しきれなかった。チームは前夜まで直近１０試合で平均得点は１・３点。この日も六回まで三塁を踏めず、苦戦を強いられた。「