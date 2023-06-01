「ヤクルト０−８西武」（２８日、神宮球場）ヤクルトは今季ワーストタイの３連敗（１分け挟む）を喫した。相手先発・武内に６回を無得点に抑え込まれるなど打線が停滞し、池山監督は「ランナーは出すんだけどちょっとつながりに欠ける」。これで１２球団ワーストの今季１０度目の完封負けとなったが、「負けは負けで私は１敗だと思ってます」と前を向き、２９日からの敵地での楽天戦は気持ちを切り替えて戦う構えだ。