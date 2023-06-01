世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。マテンロウゲイルは1枠2番に決まった。内の後入れ偶数は絶好のポジション。野中助手は「いい枠ですね」と笑顔を見せた。この日は厩舎周りの運動。「雰囲気は変わらず順調。獣医師さんから皐月賞の時より心臓が良くなっていると言ってもらいました。スムーズに競馬ができれば楽しみ」と期待を寄せた。