ヤクルトは２８日、新外国人として今季パドレス傘下２Ａに所属していたレアンドロ・セデーニョ内野手（２７）と契約を締結したと発表した。背番号は「９８」。ベネズエラ出身の右の強打者でオリックス、西武にも在籍。オリックス時代の２４年には１５発を放つなどＮＰＢ通算３年間で３１本塁打をマークした。セデーニョは球団を通じて「東京ヤクルトスワローズの一員になれたことを心からうれしく光栄に思います」とコメントし