今回はボールを打つ予備動作の「バックスイング」に注目！クラブの上げ方やイメージを変えて、気温の上昇とともに調子を上げていこう！ 上半身の深い捻転でスイングのバラつきを防ぐ ドライバーをはじめ、ショットの調子が悪いときはバックスイングを見直してください。フォーカスするのは上半身の捻転。バックスイングで右肩が頭の真うしろにくるまで深くねじることに集中しましょう。 「右肩