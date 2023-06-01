「巨人４−８ソフトバンク」（２８日、東京ドーム）悔しさが体中からにじみ出ていた。打者８人と対峙した長い五回を終えた巨人・田中将はベンチに座るとうつむいて首を何度か横に振った。今季初登板となった東京ドームはホロ苦いマウンドとなった。「やっぱり五回じゃないですか。２アウトからつながれて。もったいなかった。後ろの投手にしんどい場面でバトンを渡すことになった」。リリーフ陣が打ち込まれて４勝目も逃し、