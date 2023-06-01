世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。ケントンは2分の1の抽選を突破した。田島師は「運のいい馬だね」と喜んだ。ロスなく回れる2枠3番。「真ん中よりも内がいいなと思っていた。ここならいいところ。元々、注文の付くタイプではないので内枠は歓迎です」。初の芝だった山吹賞を最低人気で制した伏兵。好枠から再び大波乱を巻き起こすか。