女優の川島鈴遥（りりか、24）が公開中の「いろは」（監督横尾初喜）で、デビュー17年目にして初の映画主演を務めている。本紙取材に「今まで頑張ってきた自分へのご褒美かな」と喜びをかみしめた。キャリアは7歳から始まり、小学校を早退して栃木から東京に向かう日々。放課後を友達と過ごす日常がないことから、卒業後の引退も考えていた。だが、中学1年時にHuluオリジナルドラマ「フジコ」（2015年）で尾野真千子（44）と