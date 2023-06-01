テレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」（月曜、深夜０・１５）が、６月１５日の放送をもって終了することが２８日、番組の公式サイトで発表された。同番組を巡っては、５月１８日の放送でタレント・あのが「嫌いな芸能人」として鈴木紗理奈の名を挙げ、鈴木が不快感を示したことで騒動に発展。あのは２３日にＸで「もう続けたくないので番組を降ります。つまり、番組が終わるということになると思います」と宣言して