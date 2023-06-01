世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。2頭出し野中厩舎のアルトラムスは4番。野中助手は「いい枠に入りましたね」と納得の表情を浮かべた。この日は厩舎周りの運動で汗を流した。「まだ緩い面が残っているので良くなるのは先になると思うけどカイ食いも良く、順調ですよ。神経質なので当日、平常心で臨めたら」とポイントを挙げた。