世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。弥生賞ディープインパクト記念の勝ち馬バステールは3枠5番。斉藤崇師は「いいところじゃないかな。ゲートの中でもおとなしいし（先入れでも）問題ない」とうなずく。追い切り翌日の木曜は厩舎周りの運動で体をほぐした。「追い切り後もいい雰囲気」と好況を伝える。皐月賞11着から巻き返しを図る。