世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。無敗3連勝で京都新聞杯を制したコンジェスタスは6番に決まった。高野師は「ジョッキーを信頼しているし、お任せです」と西村淳に全権委任の構え。この日は厩舎周りの運動で体を動かした。「引き続き、いい具合で来ている。その分、調整は楽でした。無事、ゲートへ送り出したい」と当日を見据えた。