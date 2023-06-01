世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。プリンシパルS1着で晴れ舞台の出走権を獲得したメイショウハチコウはラッキーセブン！4枠7番に決まった。枠を確認した城戸助手は「ここなら競馬はしやすいと思います。雰囲気もいいし、変わりなく来ています」とホッとした表情。父は19年ダービーを制したロジャーバローズ。父子制覇を狙っていく。