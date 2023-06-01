「ファーム・交流戦、阪神１−５西武」（２８日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神・平田２軍監督は２失策を犯した元山、５失点の早川へ苦言を呈し、奮起を促した。３連敗となった西武３連戦を振り返り「痛い目に遭った。特に打力の差っていうのを感じるもんね」と渋い表情を浮かべた。先発の早川は二回に連続四球から３連打を浴びて５失点。四回までに１０２球と球数もかさんだ。「自信がないんだろうな。投手コーチと話をし