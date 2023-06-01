世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。きさらぎ賞9着以来となるショウナンガルフは8番に決まった。須貝師は「内すぎず外すぎず、うまくリズムを取りながら運べそう。偶数枠だしね」と歓迎の口ぶり。木曜朝は厩舎周りの運動。「金曜は軽く乗るつもり。時間をかけて立て直してきたし、いい枠に入ってどこまでやれるかですね」と反撃を期した。