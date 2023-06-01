「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）阪神の佐藤輝明内野手（２７）が聖地に希望のアーチをかけた。３点を追う九回に右翼席へ１３号ソロ。再び単独キングに立った。四回には左前打で今季自己最長を更新する１０試合連続安打とした。チームは新庄監督率いる日本ハムに屈し、今季初の３連敗。甲子園では２年ぶりの同一カード３連敗となった。２９日から敵地で交流戦３連勝中のロッテと対戦。佐藤輝の打棒で虎党を喜ばせ