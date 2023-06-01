世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。アウダーシアは5枠9番に決まった。前々走の未勝利戦は1枠1番、前走スプリングSは8枠15番とここ2走は極端な枠が続いたが、今回は真ん中となった。手塚久師は「問題ないところだね。近くに（同厩の）リアライズシリウスがいるから安心して走れるんじゃないかな」と話した。3連勝での戴冠を狙う。