世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。京都2歳Sの覇者で年明け初戦となるジャスティンビスタは10番。吉岡師は「極端な内、外ではなく真ん中でいい枠ですね」とうなずく。木曜朝はゲートの駐立をチェックした。「落ち着いていました。ゲートの出が悪いわけではないが、前走は出ませんでした。今回はフレッシュな状態ですよ」と力を込めた。