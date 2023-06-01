「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）チームの勝利より価値あるものはない。試合後、阪神・大山は厳しい表情でグラウンドを後にした。「勝ち負けなので、そこが全て」。２安打１打点という結果よりも、今季初の３連敗という事実が重かった。スタートは順調だった。初回、先頭の高寺が中前打を放ち、その後の２死一、二塁で打席へ。福島に対して２球で追い込まれたが、３球目の外角１５３キロ直球を右前へはじき返し