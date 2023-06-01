世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。リアライズシリウスは6枠11番に決まった。デビュー以来初の偶数馬番ゲットとはならなかったが、6枠は過去10年で最多の6頭が馬券に絡んでいる。手塚久師は「競馬を組み立てやすいところだと思う」と満足げな表情を浮かべた。この日は軽めの運動。「しっかり落ち着いていた」と状態にも不安はない。