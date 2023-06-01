「阪神２−４日本ハム」（２８日、甲子園球場）阪神は今季初の同一カード３連敗を喫した。九回に佐藤輝明内野手がリーグトップの１３号ソロを放つも、反撃及ばなかった。プロ先発の木下里都投手は最速１５９キロを記録したが、三回に田宮に逆転打を浴びるなど３失点で４回５安打３失点でプロ初黒星。藤川球児監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−木下の投球について。「次の登板に向けてまたしっかり調整して、