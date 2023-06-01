【経済指標】 ＊米PCE価格指数（4月）23:00 結果0.4％ 予想0.5％前回0.7％（前月比） 結果3.8％ 予想3.8％前回3.5％（前年比） 結果0.2％ 予想0.3％前回0.3％（コア・前月比） 結果3.3％ 予想3.3％前回3.2％（コア・前年比） ＊個人所得（4月）23:00 結果0.0％ 予想0.4％前回0.5％（0.6％から修正）（前月比） ＊個人支出（4月）23:00 結果0.5％ 予想0.5％前回1