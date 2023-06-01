世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。岩田康との人馬一体の走りが光るアスクエジンバラは12番に決まった。福永師は「正直もっと内が良かったけど、リアライズシリウスのすぐ外側なので並びがいい」と冷静に分析する。中間の追い切りはしまい鋭い脚が目立つ。「変わらずに来られている。あとは輸送でどれくらい減るか」と本番を見据えた。