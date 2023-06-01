◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）内角低めの剛球を、坂本は技ではじき返した。鋭いライナーが左翼線に弾んだ。０―０の初回２死。体を沈み込ませて、相手先発・スチュワートの１５３キロ直球を体の前で捉えた。今季６２打席目で、待望の初二塁打。「良かったです」。ＮＰＢ２位の通算二塁打を４７０に伸ばし、歴代最多の立浪和義まで残り１７に迫った。さらに交流戦は通算６９二