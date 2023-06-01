◇交流戦オリックス1─3DeNA（2026年5月28日横浜）オリックス・吉田は悔しさを押し殺し、言葉を紡いだ。「この前の試合から同じようなミスをしている。打たれているのも変化球ばかりですし」。1点リードの7回から登板も、1死一、二塁で代打・京田にフルカウントからスライダーを拾われ、右翼へ逆転3ランを献上。カナリオにチェンジアップを捉えられて決勝2ランを浴びた24日の西武戦に続いて、今季2敗目を喫した。前日は1