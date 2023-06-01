世代の頂点を決める「第93回ダービー」の出走馬18頭と枠順が28日、決まった。東スポ杯2歳S勝ち馬パントルナイーフは13番となった。13番は近4年で22年ドウデュース、25年クロワデュノールが2勝の吉兆枠。木村師は「いつも通り、与えられたところで対応できるように努めていきたいと思います」とコメントした。追い切りの動きは軽快そのもの。皐月賞14着から巻き返しを狙う。