◇交流戦広島3─6ロッテ（2026年5月28日マツダスタジアム）広島・大盛が4月11日DeNA戦以来となる適時打を放った。2―4の7回1死一、二塁、八木の低めフォークを左前適時打。「タイミング的に真っすぐから入っていって、フォークもしっかりイメージできていた」。一時、1点差に迫る一打で3試合連続安打とした。9回2死では横山から右中間二塁打を放ち10日ヤクルト戦以来、出場14試合ぶりのマルチ安打を記録した。